В Красноярске подросток ударился головой о камень, катаясь на тюбинге

Несовершеннолетний получил травму головы при катании на несанкционированной горке на тюбинге в Красноярске. В пресс-службе регионального СК заявили, что начали проверку.

Юноша вместе с приятелями пошел кататься на горный склон днем 1 января. Компания выбрала для развлечения необорудованное место близ дома по проспекту Машиностроителей.

«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло, и он ударился о камень», — отметили в ведомстве.

Красноярец получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь. Следователи проводят проверку по данному факту.

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после травмирования нескольких детей во время катания на ледяной горке. Следственные органы по этому факту начали производство по статье о небезопасных услугах, горка не соответствует заявленной технической документации.