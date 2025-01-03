Дети во Владивостоке получили травмы при катании на ледяной горке
СК возбудил дело после травмирования детей на ледяной горке во Владивостоке
Уголовное дело завели во Владивостоке после травмирования нескольких детей во время катания на ледяной горке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.
Ведомство получило информацию о пострадавших во время мониторинга социальных сетей. Следственные органы по этому факту начали производство по статье о небезопасных услугах.
В ходе осмотра места ЧП в СК отметили, что ледяная горка не соответствует заявленной технической документации.
«Просим пострадавших на ледяной горке граждан направить личное сообщение на сайте управления или обратиться в территориальный следственный отдел», — заявили в пресс-службе.
Администрация Владивостока в Telegram-канале уточнила, то горка на площади пока работает, на ней дежурят волонтеры.
«Они помогают детям уходить с проезда и следят за безопасностью катания. Чтобы не создавать столпотворение, всех пропускают съезжать по очереди», — заявили в мэрии.
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