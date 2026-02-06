В Красноярске назначили домашний арест вахтершам школы, где напали на детей

В Красноярске суд отправил под домашний арест пожилых вахтерш школы, где ранее напали на детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края .

Речь идет о пенсионерках, работавших в охране. Железнодорожный районный суд отправил одну из них под домашний арест на полтора месяца — до 3 апреля. Женщину подозревают в нарушении требований безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

Позже аналогичную меру пресечения суд избрал и в отношении второй вахтерши той же школы.

Как уточняет Kras Mash, обе женщины — в возрасте около 70 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Их действия квалифицируют как халатность. В случае доказательства вины каждой из них может грозить до шести лет тюрьмы.

Школьница пыталась напасть на учителя 3 февраля, но ей помешали одноклассники. Позже она ранила сверстницу.