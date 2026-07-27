В Красноярске нашли останки исчезнувшей полгода назад студентки

Красноярские следователи в ходе работы над уголовным делом обнаружили тело пропавшей 20‑летней студентки. Об этом сообщила пресс-служба СК России региону.

Девушка исчезла в ночь с 13 на 14 января — она ушла из дома и не вернулась. Камеры сняли, как студентка двигалась в сторону стадиона «Ветлужанка».

Останки пропавшей нашли во время масштабных поисковых мероприятий в лесу около спортивного объекта. На скелете была одежда, по описанию похожая на ту, в которой девушка покинула дом. Также следователи нашли ее паспорт и мобильный телефон.

Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат студентке. Следователи продолжают устанавливать обстоятельство случившегося.

Ранее в Петербурге раскрыли дело об убийстве 18-летней давности. В преступлении обвинили 55-летнего мужчину, который уже отбывает пожизненный срок.

По версии следствия, в ночь на 24 августа 2007 года он подмешал сильнодействующее психотропное вещество в кофе, которым угостил двух пассажиров. В результате один из них умер.