В Петербурге раскрыли уголовное дело об убийстве спустя 18 лет

СК: в Петербурге установили обвиняемого в причинении смерти 18 лет назад

Следователи в Санкт-Петербурге раскрыли разбойное нападение и гибель человека от отравления, совершенные более 18 лет назад. Обвинение в этих преступлениях предъявили 55-летнему мужчине, который уже отбывает пожизненный срок, сообщила пресс-служба главка СК по городу.

Следствие установило, что в ночь на 24 августа 2007 года фигурант припарковал автомобиль на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Он угостил двух пассажиров кофе, куда заранее подмешал сильнодействующее психотропное вещество.

Злоумышленник планировал усыпить мужчин, чтобы забрать их имущество. В результате острого отравления один из потерпевших скончался на месте. Водитель похитил личные вещи, деньги жертв и скрылся.

Недавно криминалисты Выборгского района повторно изучили материалы дела. Специалисты заново проанализировали старый фоторобот, который составили со слов выжившего мужчины, и провели опознание по фотографиям.

Проверки вывели оперативников на осужденного за аналогичные налеты мужчину. Фигурант полностью признал свою вину.

Ранее правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали нескольких человек по подозрению в грабеже, совершенном пять лет назад