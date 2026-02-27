В Красноярске мать бросила 3-летнего сына одного в полной мусора квартире

В Красноярске полицейские спасли трехлетнего мальчика, которого мать оставила одного в квартире на длительное время. Ребенка обнаружили во время планового обхода, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Сотрудники отдела участковых уполномоченных обратили внимание на мальчика, стоявшего у окна на первом этаже дома. На стук никто не открыл, и полицейские попали в квартиру только с помощью соседки, у которой были ключи.

Внутри царила полная антисанитария. Ребенок находился без присмотра и имел признаки истощения. Выяснилось, что квартиру арендовала 21-летняя девушка, приехавшая с сыном из Иркутской области. Ранее жалоб на семью не поступало.

Мальчика передали соцслужбам для оказания помощи. Местонахождение матери установили. В полиции проводят проверку, действиям женщины дадут правовую оценку.

Ранее в Подмосковье годовалый ребенок погиб при пожаре. Взрослых дома не было, старшие братья — пяти и 11 лет — успели выбежать из горящего здания.