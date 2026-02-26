В Подмосковье при пожаре погиб годовалый ребенок

При пожаре в частном доме в деревне Нелидово погиб годовалый ребенок. О случившемся сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области.

Сигнал о пожаре на улице Крестьянская поступил на пульт пожарной охраны в 16:57 26 февраля. Спасатели приехали на место и увидели горящий частный жилой дом, огонь охватил 168 квадратных метров.

Дом принадлежал многодетной семье, во время пожара трое детей остались одни. Мальчики пяти и 11 лет выбежали на улицу до приезда пожарных. Годовалого ребенка спасти не удалось: пожарные нашли его тело при разборе завалов.

Предварительной причиной пожара назвали детскую шалость, окончательные выводы сделают после проверки.

В этот же день игра детей с пиротехникой стала причиной возгорания в Удмуртии. Два мальчика 10 лет случайно подожгли гараж и дом, находящийся поблизости.