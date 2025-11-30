В Красноярске канализационный люк влетел в машину с детьми

В Красноярске кусок канализационного люка пробил лобовое стекло автомобиля, в котором находилась женщина с двумя маленькими детьми. Об этом 360.ru сообщил супруг пострадавшей.

По его словам, все произошло вечером субботы на улице Вейнбаума, напротив мэрии. Машину его жены, направлявшейся в сторону центра, справа обогнал автомобиль, наехавший на лежавший на дороге фрагмент люка.

«Этот люк раскололся и кусок из-под колес прилетел в лобовое стекло супруги», — поделился мужчина.

Его жена находилась за рулем, на переднем пассажирском сиденье никого не было, а сзади сидели двое маленьких детей. Он подчеркнул, что при потере управления могла произойти трагедия.

«Удар был такой силы, что люк влетел в салон и мог убить ее, она была за рулем, на переднем никого не было. Сзади было два малолетних ребенка. Дети могли погибнуть из-за потери управления», — подчеркнул супруг.

Семья намерена обратиться в МВД, запросить записи с дорожных камер и искать свидетелей случившегося.

«Могла быть ужасная трагедия. Из-за безалаберности чьей-то», — добавил мужчина.

Судя по кадрам с места, женщину спасло то, что осколок пришелся в сторону пассажирского сиденья — именно оно приняло основной удар и не позволило обломку долететь до детей.

Как крышка люка оказалась на проезжей части, неизвестно. Основной ее фрагмент после происшествия продолжал лежать на дороге.

Ранее в Прокопьевске Кемеровской области двое 10-летних мальчиков провалились в заброшенный канализационный коллектор и погибли.