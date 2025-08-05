В Красноярске иностранный рабочий упал с 17-го этажа строящегося дома и погиб

В Красноярске рабочий-иностранец погиб, упав с высоты 17 этажа строящегося жилого комплекса на улице Аэровокзальной. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Происшествие случилось вчера вечером, 23-летний рабочий был в бадье для подачи бетона, закрепленной на подъемном кране. Механизм внезапно вышел из строя, конструкция начала падать и мужчина не удержался, сорвался с высоты 17-го этажа. От полученных травм скончался на месте.

«По предварительным данным, пострадавший — иностранный гражданин, выполнял функции разнорабочего на строительной площадке. В настоящее время устанавливается, был ли погибший официально трудоустроен в подрядной организации», — отметили в ведомстве.

Силовики проводят следственные действия, выясняют обстоятельства. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудник детского сада в Удмуртии скончался на рабочем месте. Он почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал.