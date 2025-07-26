Сотрудник детского сада в Удмуртии умер на рабочем месте

Сотрудник детского сада в Воткинске скончался на рабочем месте. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Гострудинспекцию.

Известно, что 57-летний специалист по комплексному обслуживанию здания почувствовал себя плохо во время работы. Он схватился за сердце и упал. Коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь, однако реанимационные действия медиков не увенчались успехом.

Организована проверка. Подробности и причины трагедии выясняются.