Сотрудник детского сада в Удмуртии умер на рабочем месте

Сотрудник детского сада в Воткинске скончался на рабочем месте. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Гострудинспекцию.
Известно, что 57-летний специалист по комплексному обслуживанию здания почувствовал себя плохо во время работы. Он схватился за сердце и упал. Коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь, однако реанимационные действия медиков не увенчались успехом.
Организована проверка. Подробности и причины трагедии выясняются.
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