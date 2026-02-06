В Красногорске вспыхнул пожар в городке строителей

В Красногорске загорелся строительный городок рядом с жилым комплексом «Level Лесной». Очевидцы рассказали 360.ru, что огонь вспыхнул на территории стройки — горят бытовки, над районом поднялся густой столб серого дыма.

Как позже уточнили в пресс-службе МЧС Московской области, пожар произошел в поселке Отрадное, на улице Полевая, дом 50 — это территория строительной площадки. Возгорание локализовали в 16:47 на площади около 280 квадратных метров.

На месте работают пожарные подразделения: задействовали 16 человек и четыре единицы техники. Информацию о пострадавших уточняют.

В конце января в Одинцове Московской области загорелся склад с текстилем, огонь охватил 1,8 тысячи квадратных метров площади.