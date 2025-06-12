Пьяный дебошир поджег квартиру в Москве после избиения хозяйки
Нетрезвый мужчина избил женщину и поджег квартиру на Белозерской улице
На северо-востоке Москвы на Белозерской улице нетрезвый мужчина поджег квартиру, избил хозяйку и угрожал выпрыгнуть из окна. Об этом 360.ru сообщил очевидец, проживающий в том же подъезде.
Конфликт начался около трех часов дня. По словам соседа, пьяный мужчина сначала устроил скандал с хозяйкой квартиры, затем избил ее и устроил поджог.
«Часов с трех, наверное, были крики. Молодой человек, который потом вылез на балкон, ругался на женщину — хозяйку квартиры. В какой-то момент она начала кричать „вызовите пожарную, горим!“», — рассказал очевидец.
Сосед отметил, что видел густой дым из квартиры, после чего пострадавшая сама прибежала к нему за помощью.
Я открыл, она была вся в крови. Я уже вызвал соответствующие службы.
сосед дебошира
В итоге дебошир сумел потушить пожар самостоятельно, но отказался открывать дверь прибывшим полицейским и спасателям. Вместо этого он выбрался на карниз и начал угрожать прыжком.
Через некоторое время, несмотря на сопротивление и попытки скрыться от правоохранителей на соседнем балконе, мужчину все-таки задержали. Женщину, которую избил дебошир в ее же квартире, по словам очевидцев, доставили в больницу.
Собеседник 360.ru рассказал, что в квартире проживает еще и ребенок младшего школьного возраста, но в момент происшествия его скорее всего не было дома.
Еще ребенок там живет, но ребенка я не слышал сегодня. Возможно, он уехал куда-то в деревню, как обычно летом бывает.
сосед дебошира
Очевидец подчеркнул, что конфликты в этой квартире происходят регулярно. И эта ситуация, по словам мужчины, является закономерным «финалом драмы».
«У них ежедневно все это было, так что можно сказать, что началось очень давно», — заключил собеседник 360.ru.
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