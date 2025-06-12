Пьяный дебошир поджег квартиру в Москве после избиения хозяйки

На северо-востоке Москвы на Белозерской улице нетрезвый мужчина поджег квартиру, избил хозяйку и угрожал выпрыгнуть из окна. Об этом 360.ru сообщил очевидец, проживающий в том же подъезде.

Конфликт начался около трех часов дня. По словам соседа, пьяный мужчина сначала устроил скандал с хозяйкой квартиры, затем избил ее и устроил поджог.

«Часов с трех, наверное, были крики. Молодой человек, который потом вылез на балкон, ругался на женщину — хозяйку квартиры. В какой-то момент она начала кричать „вызовите пожарную, горим!“», — рассказал очевидец.

Сосед отметил, что видел густой дым из квартиры, после чего пострадавшая сама прибежала к нему за помощью.