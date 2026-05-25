Пожарные спасли 4 человека при тушении возгорания в Балашихе

В пятницу, 22 мая, сотрудники 201-й, 202-й, 240-й и 307-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с работниками федеральной противопожарной службы ликвидировали пожар в двадцатипятиэтажном доме в городе Балашиха и спасли четырех человек, включая ребенка.

Около 16 часов в службу экстренной помощи «Система-112» поступил звонок от очевидцев о возгорании квартиры в многоэтажном доме на улице Строителей.

Заместитель начальника территориального управления №6 Алексей Нырков рассказал: «Прибыв на место пожара, огнеборцы увидели, что из окна квартиры на девятнадцатом этаже виден огонь и идет густой дым».

Пожарные провели разведку, эвакуировали жильцов и в 18:20 локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров. В 18:30 было ликвидировано открытое горение, а в 19:45 — полностью завершены работы по устранению последствий пожара. Медицинская помощь никому не потребовалась, никто не пострадал.