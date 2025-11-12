В Красногорске госпитализировали ребенка с ампутацией пальцев после взрыва

Девятилетнего ребенка госпитализировали в Красногорске с ампутацией нескольких пальцев после взрыва. Подробности рассказали в Telegram-канале «Вести. Дежурная часть» .

ЧП произошло на Пионерской улице. Предварительно, мальчик поднял пачку денег, лежавшую рядом с детской площадкой, и в этот момент прогремел взрыв. В результате ЧП ребенку оторвало несколько пальцев.

«Территорию оцепили, на месте работают следователи и взрывотехники, проверяют записи с камер и опрашивают свидетелей», — отметили в Telegram-канале.

Тренер по имени Владимир рассказал РЕН ТВ, как увидел на детской площадке мальчика со страшной травмой руки. По его словам, мальчик лежал на земле, а вокруг толпилось много людей и сотрудники скорой помощи. Владимир отметил, что причина взрыва неизвестна.

