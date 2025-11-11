Пациентка московского центра лишилась кистей рук из-за халатности сотрудников

В Москве в социальном центре из-за халатности сотрудников клиентке ампутировали кисти обеих рук. Об этом сообщила пресс-сдужба Следкома.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Глава СК России поручил доложить о ходе расследования.

ЧП случилось в одном из реабилитационных учреждений. Сотрудники «применили недопустимые методы фиксации» при лечении 20-летней пациентки, из-за чего нарушилось кровообращение. В итоге девушке ампутировали кисти рук.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту расследуется уголовное дело по статье 118 УК России», — заявили в ведомстве.

