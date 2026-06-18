В Сергиево-Посадском округе ликвидировали последствия крушения самолета

В среду, 17 июня, в Сергиево-Посадском городском округе произошло крушение легкомоторного самолета. В ликвидации последствий участвовали работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и отдельного поста ПСЧ-233, а также сотрудники федеральной противопожарной службы.

По словам заместителя начальника территориального управления №4 Сергея Шумова, на аэродроме Вихрево при заходе на посадку упал двухместный самолет.

«В результате удара самолета о землю возникло возгорание на площади пяти квадратных метров, которое сотрудники аэродрома пытались устранить с помощью огнетушителей. Прибывшие на место крушения огнеборцы провели боевое развертывание и при помощи пожарного ствола ликвидировали пожар», — рассказал Сергей Шумов.

К сожалению, в катастрофе погибли два человека, находившиеся на борту самолета. В операции по ликвидации последствий крушения участвовали двадцать человек и семь единиц техники.