В Краснодарском крае прогремела вторая за ночь серия взрывов

В пригороде Краснодара и Северском районе Кубани прогремела серия взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Силы ПВО отражают уже вторую волну атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По словам местных жителей, сначала громкие звуки раздались примерно в 02:00 в Северском районе — слышно было не менее девяти взрывов. Небо сверкало яркими вспышками. В результате ЧП повреждения получили четыре частных дома в хуторе Свободный и станице Северская.

Вторая волна атаки началась приблизительно в 06:00. Взрывы раздались в Юбилейном микрорайоне Краснодара, ПГТ Яблоновский и Северском районе Кубани. Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.

Еще приостановили работу краснодарского аэропорта. Самолеты не выпускают уже более четырех часов.

Вчера ночью силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над российскими регионами. Дроны сбили над Курской, Белгородской, Орловской областями, Азовским морем и Краснодарским краем.