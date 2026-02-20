В Краснодаре женщина избила детей, заступившись за свою дочь

Во дворе жилого комплекса «Дружный-2» в Краснодаре произошел конфликт между взрослой женщиной и детьми. По данным источника 360.ru, она вступилась за дочь-инвалида, которую две недели травила группа мальчиков: девочке якобы поджигали куртку спичками и били зонтом.

Ссора на площадке закончилась тем, что женщина ударила одного из подростков. Мать пострадавшего мальчика Кристина рассказала, что удар пришелся по голове.

«Мы сейчас в поликлинике у невролога. Сотрясение не поставили, ушиб мягких тканей, но голову нужно обследовать — у него сильные боли уже третий день», — уточнила она.

По словам женщины, сын не участвовал в травле. Собеседница 360.ru заявила, что в момент конфликта его не было на площадке.

«Он подошел, когда увидел, что девочку зажали в угол, и спросил, что происходит. Он ее не трогал», — добавила мать ребенка.

По мнению Кристины, разобраться в ситуации помогут записи камер наблюдения, она настаивает на их проверке. Семья подростка уже обратилась в полицию. Мать пострадавшего отметила, что не общалась с нападавшей после происшествия и считает ее поведение агрессивным.

«Данную женщину в любом случае нужно наказать. Как оказалось, это не первый случай, когда она бьет детей на площадке», — сказала она.

В управлении МВД России по Краснодару сообщили, что по факту произошедшего начали доследственную проверку.

