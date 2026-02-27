В Краснодаре водитель на Haval протаранил скорую, четыре человека пострадали

В Краснодаре водитель китайского кроссовера Haval протаранил автомобиль скорой помощи, который ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате пострадали четыре человека, находившиеся в спецмашине, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла вечером 27 февраля. По предварительным данным, находившийся за рулем Haval не уступил дорогу скорой, хотя автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора с включенными спецсигналами. После столкновения машина с медработниками вылетела на тротуар и врезалась в столб линии электропередачи.

В результате ДТП травмы получили четыре человека из медицинского авто: две 17-летние девушки, 65-летний водитель и пациентка. Всех пострадавших доставили в больницу.

Степень тяжести их травм устанавливают. Обстоятельства происшествия и степень вины водителя Haval выясняют сотрудники полиции.

