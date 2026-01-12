В Краснодаре учитель математики назвал русских свиньями

Учитель математики родом из Дагестана на уроке оскорбил русских. Об этом сообщил телеканал «Краснодар» .

На аудиозаписи, распространившейся в соцсетях, можно услышать, как педагог заявляет, что русских никто не уважает, и называет их свиньями. Слова учителя вызвали возмущение среди учеников.

Региональный Центр по противодействию экстремизму МВД начал проверку. Педагога уже уволили из школы, а директор провела встречу с родителями.

Ранее в Красноярске учительница напала на ребенка, после чего написала заявление на увольнение. Позднее мать одной из школьниц рассказала, что педагог приехала в Россию из Одессы, называла учеников дебилами и могла распустить руки. При этом некоторые родители сочли поведение учительницы нормальным.