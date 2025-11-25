Учитель из Одессы напала на ребенка в школе Красноярска и уволилась
В красноярской школе учительница напала на ребенка, после чего написала заявление на увольнение по собственному желанию. Подробности случившегося оказались в распоряжении 360.ru.
Родители поделились кадрами, на которых видно, как педагог оттаскала мальчика за шиворот. Она также толкнула школьника в стену и на подоконник. Ролик распространили в Сети, его увидели правоохранители.
«Сообщений по данному факту в ОВД не поступало. Материал был инициативно зарегистрирован сотрудниками полиции, в настоящее время инспекторы ПДН проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в МВД Красноярска.
В школе комментировать произошедшее отказались, однако одна из родительниц сообщила 360.ru, что эта же учительница шлепала ее дочь.
Я из группы родителей, которые пришли с этим вопросом к руководству школы. Мама ребенка, не знаю, захочет ли общаться, ей уже тошно от всего это. Мою дочь учитель этот тоже рукой шлепала. <...> Как только мы пришли, нас выслушало все руководство школы, позвали учителя на разговор, но она отказалась признать свои ошибки, ситуация накалялась давно в нашем классе.
Мать школьницы
По ее словам, учительница приехала из Одессы несколько лет назад и выдавала детям реплики: «Вы дебилы и ваши родители такие же».
«К детям относилась в зависимости от симпатий, кого-то двойками закидывала ни за что, а кто-то был в любимчиках. После этой ситуации мы просто не выдержали уже, а ведь дети нам давно это все говорили, но мы не верили и думали, что дети не стараются. Оказывается, они и не хотели стараться, когда каждый день им говорят: все равно „все не люди и толку нет“», — отметила женщина.
Мать школьницы попросила сохранить анонимность, потому что некоторые из родителей сочли ситуацию нормальной и загнобили других взрослых.
Ранее драка произошла между школьником и учителем в Бурятии. Ребенок получил перелом руки.