Учитель из Одессы напала на ребенка в школе Красноярска и уволилась

В красноярской школе учительница напала на ребенка, после чего написала заявление на увольнение по собственному желанию. Подробности случившегося оказались в распоряжении 360.ru.

Родители поделились кадрами, на которых видно, как педагог оттаскала мальчика за шиворот. Она также толкнула школьника в стену и на подоконник. Ролик распространили в Сети, его увидели правоохранители.

«Сообщений по данному факту в ОВД не поступало. Материал был инициативно зарегистрирован сотрудниками полиции, в настоящее время инспекторы ПДН проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в МВД Красноярска.

В школе комментировать произошедшее отказались, однако одна из родительниц сообщила 360.ru, что эта же учительница шлепала ее дочь.