В Краснодаре суд оштрафовал учителя за оскорбление в адрес русских учеников

Учитель, назвавший русских учеников свиньями признал свою вину и раскаялся. Ему назначили административный штраф, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В январе в соцсетях распространили аудиозапись, где учитель алгебры Алигаджи Магомедов грубо высказывается в адрес учеников. На ней слышно, как педагог заявляет, что русских никто не уважает, и называет их свиньями. Там же мужчина просит детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески.

В школе прошли проверки, директор провела встречу с родителями. Магомедова уволили — он проработал учителем более 30 лет. У мужчины множество профессиональных наград, он является участником боевых действий в Афганистане и Чечне.

«Суд, рассмотрев материалы, установил в действиях Магомедова признаки административного правонарушения. Он признан виновным. Приняв во внимание все обстоятельства, раскаяние, возраст, состояние здоровья и наличие наград у бывшего педагога, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей», — сообщили в ведомстве.