В Краснодаре пропал 13-летний подросток
В Краснодаре пропал 13-летний мальчик, который ушел из дома и не вернулся. Полиция начала поиски, сообщила пресс-служба УМВД по городу.
«Внимание, розыск! В Краснодаре пропал несовершеннолетний. Установлено, что 13-летний мальчик <…> ушел из дома на улице имени Мусоргского», — уточнили в ведомстве.
В полиции распространили приметы пропавшего подростка. Мальчик со светло-русыми волосами и голубо-зелеными глазами ростом 165 сантиметров. Ребенок среднего телосложения. В пропажи был одет в белую футболку, голубые джинсы и черно-белые кроссовки.
Ранее в Калининграде пропал 10-летний мальчик.