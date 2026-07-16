В Калининграде пропал 10-летний мальчик

В Калининграде полицейские разыскивают 10-летнего мальчика, он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

«ОМВД России по Московскому району города Калининграда разыскивается [мальчик], который 15 июля около 13:00 ушел из дома по улице Батальной. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — заявили в ведомстве.

На пропавшем были черные спортивные брюки, футболка синего цвета, черная кофта с капюшоном и кроссовки в черно-белой гамме. Также с собой у мальчика была черная сумка через плечо. Приметы — рост 135 сантиметров, худощавый, серо-голубые глаза и светлые волосы.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе пропал 14-летний подросток. Он ушел из дома 12 июля в поселке Лиственичном Кондинского района.