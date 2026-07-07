В Краснодаре 15-летняя школьница пыталась скрыться от ДПС на питбайке

В Краснодаре сотрудники региональной Госавтоинспекции пресекли попытку побега несовершеннолетней. Увидев патруль, 15-летняя девушка проигнорировала требование остановиться и попыталась уйти от преследования во дворах, сообщил телеканала «Кубань24» .

Как выяснилось, у школьницы не было прав на управление транспортным средством. Однако спрятаться ей не удалось — погоня завершилась задержанием нарушительницы.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждать не стали. Питбайк поместили на специализированную штрафстоянку.

Саму девушку поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Административному наказанию подверглась и мать школьницы — в ее отношении составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.