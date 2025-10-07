В Котельниках мужчина забрался на мачту ЛЭП и отказался спускаться

В Котельниках на Дзержинском шоссе мужчина несколько часов просидел на мачте высоковольтной линии электропередачи и отказывался спускаться. Об этом рассказали 360.ru очевидцы.

По их словам, мужчина ничего не требует и не рассказывает, зачем полез. При этом многим свидетелям вообще нет дела до происходящего. Неподалеку от мачты, судя по видео с места, стоят машины полиции и скорой помощи.

«Чего-то хочет. Какие-то требования надо выдвинуть. Вертолет и миллион долларов», — прокомментировал голос за кадром.

Позднее спасатели все-таки забрались за мужчиной и уговорили его спуститься, затем передали врачам.

В августе подростки залезли на крышу высотного здания на Кудринской площади столицы. К ним вызвали сотрудников экстренных служб.