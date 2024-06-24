В Костроме умер заразившийся ботулизмом мужчина

Заразившийся ботулизмом от блюда «Лобио» мужчина умер в Костроме

В Костромской области молодой человек умер от ботулизма после употребления готового блюда. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Речь идет о жителе Костромской области, который навещал своих родственников в Нижнем Новгороде с 12 по 15 июня, где и купил опасный продукт.

«За столом у родственников [он] употреблял приобретенный готовый салат „Лобио“», — отметили в ведомстве.

Молодой человек, которому был 21 год, вызвал скорую по возвращении домой, 16 числа. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации.

Госпитализация в областную больницу, реанимационные действия и подключение к ИВЛ, также специальная антитоксическая сыворотка не помогли спасти ему жизнь.

По мнению медиков, причиной смерти стало то, что он вовремя не обратился за помощью.

Ранее вспышку ботулизма выявили в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.