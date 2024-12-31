В корпоративной столовой под Воронежем отравились 14 человек

В корпоративной столовой в Рамонском районе отравились 14 человек. Один из них попал в реанимацию. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галина Ласточкина объявила о проведении расследования. Об этом сообщил телеканал «Вести» .

«Сейчас отбираются пробы от больных и из пищевых продуктов, готовой и сырой пищи. После проведения санитарно-эпидемиологического расследования будут сделаны выводы о причине отравления», — сказала она.

Массовое отравление в распределительном центре произошло 30 декабря. Госпитализация потребовалась 14 сотрудникам. Из них один человек находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии с положительной динамикой, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Другое массовое отравление в столовой произошло в Чувашии. Пострадали сотрудники и воспитанники школы № 4 в Новочебоксарске. За медпомощью обратились 129 человек, из них 34 пациента привезла в больницу скорая помощь.