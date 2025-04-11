В Королеве подожгли дверь квартиры советской легкоатлетки Светланы Мельниковой

Неизвестные подожгли дверь квартиры в Королеве, принадлежащей мастеру спорта международного класса по легкой атлетике Светлане Мельниковой. Официальная причина пока неизвестна, но у соседей спортсменки, как стало известно 360.ru, есть своя версия случившегося.

«Покрышку подожгли в подъезде. Сказали, коллекторы. Больше особо я не интересовался. Поджигатели в балаклавах были», — рассказал 360.ru электрик, после происшествия посетивший одну из квартир этажом выше.

По словам соседей, сама метательница диска и толкательница ядра в этой квартире уже давно не живет.

Местный Telegram-канал утверждает, что сейчас за квартиру, которую Мельникова получила в 1979 году за спортивные достижения, идет суд. На жилье претендуют дочь спортсменки и ее взрослые внуки.

Сама легкоатлетка рассказала изданию Regions.ru, что в момент поджога была в помещении и осталась жива только благодаря спортивной закалке.

«У нас старая железная дверь, нужно было повернуть ручку, вытащить ключ, чтобы не остаться в западне. Иначе бы меня никто не открыл, так и пилили бы дверь часами, пока я не задохнусь насмерть», — заявила Мельникова.

Личности поджигателей пока не установили. 360.ru обратился с запросом в региональный главк МВД.

Ранее в Химках подожгли дверь муниципальному депутату Ирине Спириной. До этого женщине угрожали с украинских, румынских и канадских аккаунтов.