Неизвестные подожгли дверь квартиры депутата в Химках

Депутату Спириной после угроз с Украины подожгли дверь квартиры в Химках

Депутату из Химок, члену партии «Единая Россия» Ирине Спириной подожгли дверь квартиры. До этого она получала угрозы с украинских аккаунтов, сообщили в Telegram-канале регионального отделения партии.

Правоохранители уже занимаются расследованием. Они выяснили, что Спирина получала угрозы с аккаунтов с Украины, из Румынии и Канады. Депутат предположила, что ей писали мошенники. В региональном отделении партии выразили надежду, что виновных оперативно установят.

По данным Telegram-канала Baza, неизвестные писали Спириной, что знают ее адрес и номер телефона ее супруга. После угрозы, что ее обольют кислотой, она обратилась в полицию.

Ранее группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.