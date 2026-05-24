В Конго из больницы сбежали 18 пациентов с подозрением на Эболу

На востоке Демократической Республики Конго загорелся второй центр по лечению лихорадки Эбола, 18 пациентов с подозрением на заболевание вынужденно сбежали из него. Об этом сообщило издание Associated Press .

Клиника находится в городе Монгбвалу. Разгневанные жители напали и сожгли палатку, где сотрудники организации «Врачи без границ» лечили пациентов с Эболой.

По предварительной информации, никто не пострадал. При этом, когда пациенты выбежали из больницы, спасаясь от пожара, медучреждение также покинули люди с подозрением на это заболевание. С тех пор их местонахождение неизвестно.

«Мы решительно осуждаем этот поступок, поскольку он вызвал панику среди персонала, а также привел к тому, что 18 человек, предположительно заразившихся, оказались на свободе», — заявил директор больницы в Монгбвалу, доктор Ричард Локуди.

До этого родственники умершего пациента, которым не разрешили забрать его тело, сожгли медицинский центр в городе Рвампара.

Ранее угандийский врач Элайджа Кииза предупредил, что в группу риска заражения вирусом Эбола входят пожилые люди, беременные и диабетики.