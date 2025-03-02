В Комсомольске-на-Амуре при тушении пожара погиб спасатель

МЧС: в Комсомольске-на-Амуре во время исполнения служебного долга погиб пожарный

Во время ликвидации пожара на производственном объекте в Комсомольске-на-Амуре погиб сотрудник МЧС — 50-летний оперативный дежурный восьмого пожарно-спасательного отряда Александр Виноградов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Огнеборец прибыл на место ЧП, чтобы тушить пожар, возникший из-за возгорания на трансформаторной подстанции.

«Из-за внезапного ухудшения здоровья он не успел приступить к работе и скончался до приезда медиков», — отметили в МЧС.

Точную причину смерти спасателя пока не установили. Руководство Главного управления МЧС по Хабаровскому краю и личный состав выразили соболезнования родным и близким погибшего. В пресс-службе добавили, что Виноградова запомнили как ответственного, доброго и отзывчивого коллегу.

Ранее в поселке Джемете под Анапой погиб спасатель-водолаз, который занимался расчисткой морского дна от мазута. Обстоятельства смерти сотрудника МЧС уточняются. По данным ведомства, погибший состоял в краснодарском поисково-спасательном отряде.