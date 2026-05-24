Пожар охватил 1500 кв. м на рынке стройматериалов в Коммунарке

В Коммунарке загорелся рынок стройматериалов, огонь охватил 1500 квадратных метров. К тушению пожара привлекли вертолет. Об этом сообщил источник 360.ru.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар произошел в одноэтажном торговом павильоне на строительном рынке «Тополек». На место прибыли расчеты спасателей, они предприняли все меры для скорейшей локализации возгорания.

Огонь распространялся внутри ангара, где были дизельгенераторы и легковоспламеняющиеся жидкости. По данным источника, по мере распространения огня также возник риск взрыва хранящихся в помещении газовых баллонов.

Работали четыре автоцистерны, позже пожару присвоили второй ранг сложности. К месту прибыл вертолет Московского авиационного центра. Официальная информация о пострадавших не поступала.

Также собеседник 360.ru отметил, что около 150 человек пытались спасти свое имущество и мешали работе пожарных.

Щербинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в Новой Москве. Точную причину возгорания установят по итогам пожарно-технической экспертизы.

