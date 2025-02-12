Проглотившего иголку ребенка спасли в медцентре Рошаля

Мальчика привезли в больницу с жалобами на боль в живот. Ему провели рентгеноскопию брюшной полости, во время которой специалисты заметили острый предмет в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

«Во время гастроскопии, проведенной в условиях операционной, мы обнаружили, что игла зафиксировалась острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Для удаления иглы мы использовали биопсийные щипцы, с помощью которых аккуратно извлекли инородное тело из слизистой оболочки и затем переместили его в желудок, чтобы избежать повреждения окружающих тканей», — подчеркнула врач-эндоскопист Зоя Голикова.

Зетем инородное тело захватили специальным инструментом и полностью извлекли. Вмешательство длилось полчаса. Мальчика выписали уже на следующий день.