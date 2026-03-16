В Коми объявили опасность атаки беспилотников

Жителей Республики Коми предупредили об опасности атаки беспилотников утром 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Руководители предприятий и организаций предпринимают все необходимые шаги для защиты граждан и предотвращения рисков. Действия выполняют в соответствии с регламентами и стандартами безопасности.

«АТК в Республике Коми напоминает жителям региона о недопустимости распространения фото- и видеоматериалов, связанных с последствиями атак БПЛА», — подчеркнули в пресс-службе.

Также жителям напомнили о том, что нельзя приближаться к упавшему дрону, пытаться сбить беспилотник самостоятельно, использовать рядом с БПЛА телефоны и радиоаппаратуру.

«Немедленно покиньте зону обнаружения БПЛА и найдите укрытие: здание, подвал. Предупредите других людей об опасности», — призвали в правительстве.

Силы ПВО минувшей ночью сбили 145 беспилотников ВСУ над регионами России. Больше трети БПЛА уничтожили над Московским регионом — 53 дрона. Из них 46 летели на столицу.