В Коми мемориальная плита насмерть придавила 7-летнюю девочку

Фото: РИА «Новости»

Семилетняя девочка погибла после падения на нее мемориальной плиты в населенном пункте Прилузского района в Республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

«Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия», — уточнили в СК.

По данным следствия, в ходе возведения объекта ответственные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю над соблюдением требований безопасности.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Ранее в Челябинской области погибла девятилетняя девочка после того, как на туристическую палатку, в которой она находилась, упало дерево.

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