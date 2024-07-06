Упавшая на палатку сосна насмерть придавила девочку на Урале

СУ СК по Челябинской области/Telegram
Фото: СУ СК по Челябинской области/Telegram

В Челябинской области девятилетняя девочка погибла из-за падения дерева на туристическую палатку. Также в реанимацию попала ее полугодовалая сестра, сообщила пресс-служба регионального СК России.

Все случилось вечером 5 июля на территории кемпинга в лесу около озера Тургояк. Сосна рухнула на палатку, когда в ней находились два ребенка. Старшая девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Ее шестимесячную сестру госпитализировали с травмой головы.

Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Директора организации допросили в качестве подозреваемого. Обстоятельства  случившегося устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге во время непогоды погиб 11-летний мальчик. Ребенок вышел играть на футбольную площадку, когда на улице был сильный ветер, на него рухнуло дерево.

Мастер-классы, эксперименты и миллионы посетителей. Воробьев — о работе стенда Подмосковья на выставке «Россия»

Перо вместо штыка. В Европе еще найдется место дипломатии

Германия закончила все. Главная трагедия Евро-2024

Миссия мира Виктора Орбана. Зачем премьер Венгрии встречался с Путиным

Двойное убийство в гостях. Кладовщица отравила коллег и похитила начальницу в Краснодаре

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте