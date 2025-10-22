Спасатели достали тело мужчины из реки в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области сотрудники МЧС подтвердили информацию о смерти мужчины, тело которого было найдено в реке Ока. Погибший обнаружен в непосредственной близости от Нижнего Новгорода, написало НИА «Нижний Новгород».
Представители регионального ГУ МЧС уточнили, что тело утонувшего извлекли из реки сотрудники линейного управления МВД на транспорте. Ведется работа по установлению личности умершего и определению причин его гибели.
Напоминаем, что ранее в регионе произошли другие несчастные случаи на водоемах. На Волге неподалеку от города Лыскова перевернулась лодка, в результате чего утонул мужчина. Кроме того, в Кстовском районе был обнаружен труп рыбака, погибшего при столкновении лодки с буксиром.
