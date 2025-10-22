Спасатели достали тело мужчины из реки в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области сотрудники МЧС подтвердили информацию о смерти мужчины, тело которого было найдено в реке Ока. Погибший обнаружен в непосредственной близости от Нижнего Новгорода, написало НИА «Нижний Новгород» .

Представители регионального ГУ МЧС уточнили, что тело утонувшего извлекли из реки сотрудники линейного управления МВД на транспорте. Ведется работа по установлению личности умершего и определению причин его гибели.

Напоминаем, что ранее в регионе произошли другие несчастные случаи на водоемах. На Волге неподалеку от города Лыскова перевернулась лодка, в результате чего утонул мужчина. Кроме того, в Кстовском районе был обнаружен труп рыбака, погибшего при столкновении лодки с буксиром.