В колледже во Владивостоке не стали отменять пары после обрушения

У студентов колледжа во Владивостоке на улице Сахалинской, в котором случилось обрушение, не отменили пары. Занятия должны пройти в другой стороне здания. Об этом заявил источник 360.ru.

По его данным, учащимся не рассказали, почему случился обвал. Студентов попросили приходить, как обычно, просто с другой стороны.

Ранее пресс-служба СК Приморья сообщила, что по факту обрушения здания энергетического колледжа во Владивостоке возбудили уголовное дело.

Происшествие случилось сегодня рано утром по местному времени в ходе строительно-монтажных работ. Обошлось без пострадавших. На место ЧП выехали следователи СКР. Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.