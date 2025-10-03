В колледже во Владивостоке не стали отменять пары после обрушения
У студентов колледжа во Владивостоке на улице Сахалинской, в котором случилось обрушение, не отменили пары. Занятия должны пройти в другой стороне здания. Об этом заявил источник 360.ru.
По его данным, учащимся не рассказали, почему случился обвал. Студентов попросили приходить, как обычно, просто с другой стороны.
Ранее пресс-служба СК Приморья сообщила, что по факту обрушения здания энергетического колледжа во Владивостоке возбудили уголовное дело.
Происшествие случилось сегодня рано утром по местному времени в ходе строительно-монтажных работ. Обошлось без пострадавших. На место ЧП выехали следователи СКР. Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.