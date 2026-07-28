В Клину задержали трех курьеров телефонных мошенников

Полиция задержала в Клину троих курьеров телефонных мошенников, похитивших 75 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска поймали трех жителей столицы в возрасте 20 лет и 21 года. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленники представились 18-летнему местному жителю сотрудниками военкомата и рассказали ему о необходимости прибытия, заранее оформив пропуск для прохода. Они убедили юношу сказать код из смс, после чего с ним связались аферисты под видом силовиков.

В первый день жертва мошенников отдал курьеру более 43 миллионов рублей. Парень также позволил «внештатному сотруднику» аферистов пройти в квартиру и взломать сейф родителей, общая сумма составила 75 миллионов рублей.

Всех курьеров задержали, они пояснили, что сами стали жертвами мошенников по аналогичной схеме.

Ранее депутат ГД Илья Вольфсон предупредил, что аферисты стали чаще обманывать людей через домовые чаты.