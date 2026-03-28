В Китае робот-гуманоид ударил ребенка по лицу во время шоу

Во время танцевального шоу в китайской провинции Шэньси человекоподобный робот ударил ребенка по лицу. Об этом сообщило издание Need To Know .

Кадры с места происшествия быстро разошлись по соцсетям. На них было видно, как один из роботов во время выступления оказался слишком близко к зрителям. Выполняя резкое движение, машина закрутилась и рукой задела маленького мальчика, стоявшего у сцены. Ребенок схватился за лицо после удара, а робота увели организаторы шоу.

Один из свидетелей написал, что мальчик заранее почувствовал опасность, однако избежать удара не смог. После случившегося некоторые зрители раскритиковали организаторов, заявив, что представление с роботами оказалось недостаточно безопасным для публики.

Ранее в Чикаго роботов-доставщиков обвинили в вандализме. Несколько раз подряд они врезались в автобусные остановки и серьезно повреждали их.