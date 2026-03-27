В Чикаго роботы-доставщики сломали автобусные остановки

Роботы-доставщики в Чикаго повредили как минимум две автобусные остановки. После этих случаев жители города стали еще активнее критиковать пилотную программу с автономными курьерами. Об этом рассказало издание UPI .

Первая авария произошла с устройством компании Serve Robotics. Робот врезался в остановку общественного транспорта и разбил стеклянную панель. После столкновения он не стал скрываться с места преступления, остановился и замер. Операторы сообщили, что никто не пострадал, а все последствия быстро устранили.

Практически таким же способом еще одну остановку повредил робот Coco Robotics. В этой компании заявили, что оплатят ремонт.

На фоне этих случаев усилилось недовольство жителей. Один из горожан создал петицию с требованием остановить проект роботов-доставщиков. К этому моменту ее подписали более 3,7 тысячи человек.

Тем временем в России продолжили активно тестировать подобные форматы. В Химках уже в апреле стартует пилотный проект с роботами нового поколения, которые будут доставлять заказы жителям.