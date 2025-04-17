В Кисловодске восьмилетняя девочка поругалась с братом и симулировала нападение

Информация о нападении на восьмилетнюю школьницу в Кисловодске не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Накануне девочка сообщила, что на нее напали двое неизвестных школьников на улице и избили скакалкой. Мать и дочь обратились в больницу, где с пострадавшей сняли побои.

«Дочь сейчас в нормальном состоянии», — рассказала женщина 360.ru.

СК организовал проверку. Однако ее результаты неожиданно показали, что на девочку никто не нападал. Полицейские и детский психолог опросили школьницу, и она созналась, что поссорилась с младшим братом и придумала нападение, чтобы скрыть от родителей конфликт. С обоими провели разъяснительную беседу.

Тем не менее, прокуратура края организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних. Ход процессуальной проверки находится на контроле в прокуратуре.

Ранее школьница из Ачинска, которую нашли в чужой квартире в Назарове после исчезновения, призналась, что никто ее не похищал. Она рассказала, что мошенники заставили ее уехать в соседний город и записать видео на кладбище, угрожая расправой, а жилье ей помогли подыскать пожалевшие ее сотрудники интернет-кафе.