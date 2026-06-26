В Кировской области произошло семь пожаров за сутки

За последние сутки, 25 июня, в Кировской области зарегистрировано семь пожаров. О трех из них сообщили сайту newsler.ru в региональном управлении МЧС.

В селе Быково Куменского района полностью сгорело 150 кубометров соломы в складском здании. В Яранске на улице Говорова вспыхнул двухквартирный жилой дом с пристроем, огонь распространился на площади 64 квадратных метра. Причиной возгорания стал неправильный монтаж электрооборудования.

В поселке Мурыгино Юрьянского района горело здание лесопитомника на площади 900 квадратных метров. Огонь уничтожил крышу, оборудование и имущество, а также повредил стены. Причины первого и третьего пожаров пока не установлены.