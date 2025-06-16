В Кирове трое мужчин жестко избили двух самокатчиков

В Кирове трое мужчин напали на двух самокатчиков и сильно их избили. Видео драки оказалось в распоряжении 360.ru.

Конфликт произошел на Октябрьском проспекте, что стало его причиной — неизвестно. На кадрах можно увидеть, что уже лежавших на асфальте самокатчиков били ногами, руками и даже самокатом.

В потасовку вмешалась девушка, которая помогла одному их пострадавших подняться на ноги, и тот сбежал.

По информации 360.ru, полиция уже установила участников драки и проводит проверку по факту происшествия. Один из пострадавших находится в больнице, его состояние неизвестно.

Ранее в Москве мужчина и женщина устроили драку с водителем электросамоката. Пару не устроило, что молодой человек ехал по кромке тротуара. Самокатчику высказали претензии, после чего устный конфликт перерос в драку с 26-летним молодым человеком.