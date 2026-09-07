В Кирове ребенок выпал из машины во время поворота

Полиция Кирова начала поиски водителя машины с выпавшим на повороте ребенком

В Кирове маленький ребенок выпал из автомобиля Opel, когда водитель поворачивал с одной улицы на другую. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что после проезда поворота одна из дверей легковушки открылась, оттуда выпал ребенок. Водитель остановился и побежал спасать покинувшего салон пассажира.

Начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД по Кировской области Сергей Баранцев в комментарии 360.ru заявил, что правоохранители начали проверку, а также поиски автомобилиста.

«По результатам примут решение о привлечении водителя к ответственности», — заявил он.

В конце августа девушка выпала из аттракциона в Якутске.