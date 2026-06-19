В Кирове произошло столкновение автомобиля и мотоцикла

Вчера, 18 июня, региональное управление МЧС ликвидировало последствия пяти дорожно-транспортных происшествий. Одно из ДТП случилось в Кирове на улице Солнечная, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, написал сайт newsler.ru .

Кроме того, в Вятских Полянах на улице Ленина произошли сразу две аварии: в одном месте легковой автомобиль опрокинулся, в другом — съехал с дороги и врезался в дерево.

В Нолинске на перекрестке улиц Советская и Первомайская столкнулись две легковые машины.

Еще одно ДТП произошло в Фаленском районе на 135-м километре дороги Киров — Глазов, где легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.