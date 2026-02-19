В Кирове автомобилист устроил массовое ДТП во время погони от полиции

В Кирове на улице Хлыновской водитель Kia Optima попытался уйти от полицейской погони и спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщил источник 360.ru.

На большой скорости он врезался в припаркованный фургон. В результате столкновения повреждения получили четыре автомобиля. Но после ДТП мужчина выскочил из иномарки и попытался скрыться. За ним сразу же бросились двое оперативников, а третий задержал пассажира.

Сегодня на трассе М-4 «Дон» в Ступине произошло массовое ДТП с участием шести легковых машин и рейсового автобуса. На место прибыли сотрудники ГАИ, медики и спасатели. Попавший в аварию автобус следовал по маршруту Москва — Волгоград, в салоне находились 34 пассажира, пострадал один человек.