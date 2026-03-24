В Кирове 11-летние школьницы провалились под лед

На пруду в Кирове едва не погибли две 11-летние девочки. Они решили погулять по талому льду и упали в холодную воду, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Кировской области.

Школьницы гуляли на улице Северо-Садовой, где находится пруд ГМР. Они вышли на хрупкий лед, он не выдержал веса двух человек и треснул. Девочки упали в воду.

Очевидцы спасли подружек и вызвали скорую помощь. После осмотра детей отпустили, госпитализация не потребовалась.

Ранее в Перми под снегом погибла двухлетняя девочка. Она гуляла в СНТ «Кабельщик-1», когда с крыши частного дома на Луговой улице сошла наледь со снегом. Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли. Следком возбудил уголовное дело и назначил экспертизу.