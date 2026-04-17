В Керчи маршрутка врезалась в учебный автомобиль, пострадали семь человек

Семь человек пострадали при ДТП в Керчи. Маршрутный автобус столкнулся с учебным автомобилем, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла в полдень на улице Чкалова. По предварительным данным, 61-летний водитель маршрутного автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo. За рулем легковушки была 51-летняя женщина — ученица автошколы.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автомобиля „Газель“, а также водитель и пассажир автомобиля Daewoo», — отметили в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу, городская Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

